Hartberg bestreitet Rückspiel im Play-off-Finale zu Hause

Der TSV Hartberg wird das Rückspiel im Play-off-Finale der Fußball-Bundesliga zu Hause bestreiten. Die Entscheidung der Steirer gab die Liga am Donnerstag bekannt. Hartberg trifft in den Duellen um einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation am 11. (17.00 Uhr) und 15. Juli (20.30 Uhr) auf den Sieger des Halbfinales zwischen der Wiener Austria und dem SCR Altach.