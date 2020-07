Jugendkriminalität ist Brennpunkt für neuen Innsbrucker Polizeikommandant

Tatsächlich hinterlässt Innsbrucks Ex-Polizeichef Martin Kirchler seinem Nachfolger eine Landeshauptstadt, in der etliche Problemzonen entschärft werden konnten. So ist der einst ausufernde Straßenstrich verschwunden, ebenso die illegale Glücksspielszene. Und auch die Dealerbanden, die über ein Jahrzehnt die Polizei beschäftigt haben, sind mittlerweile kein Thema mehr. Erfolge, die sich zum Teil in der Kriminalstatistik widerspiegeln. Mit einer Aufklärungsquote von fast 60 Prozent liegt Innsbruck im Spitzenfeld der Landeshauptstädte. All das weiß auch Giner: „Mein Dank gilt allen Kollegen, weil es hier so gut läuft. Gleichtzeitig bitte ich die Mitarbeiter, so weiterzumachen wie bisher“, erklärt der Oberst im TT-Gespräch. Einen aktuellen Brennpunkt sieht der neue Chef der 430 Innsbrucker Polizisten in der Jugendkriminalität, die seit eineinhalb Jahren für Schlagzeilen sorgt. Grundsätzlich sei man in diesem Bereich mit der Einrichtung einer eigenen Ermittlungsgruppe gut aufgestellt. Giner will aber auch verstärkt auf Prävention setzen. In diesem Zusammenhang merkt er an, „dass nicht für alles die Polizei zuständig ist“. Nach dem Motto „gemeinsam sicher“ brauche es die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern.