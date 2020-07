Doping-Prozess gegen Ex-ÖSV-Trainer Walter Mayer fortgesetzt

Der Prozess gegen den ehemaligen ÖSV-Trainer Walter Mayer wegen Dopingvergehens und schweren Betrugs ist am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt worden. Mayer widerrief in seiner Aussage vor Gericht zuvor bei der Polizei getätigte Äußerungen, bei denen er sich selbst belastet hatte, bekannte sich aber teilschuldig.