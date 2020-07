Fatah und Hamas gemeinsam gegen israelische Annexionspläne

Führende Vertreter der beiden rivalisierenden Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas haben zu einem gemeinsamen Kampf gegen mögliche Annexionsschritte Israels für Teile des besetzten Westjordanlands aufgerufen. Es sei an der Zeit, eine „nationale Front“ zu bilden, sagte Jibril Rajoub von der Fatah am Donnerstag in Ramallah.