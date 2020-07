Drei Kinder bei Traktorunfall in Kanada getötet

Beim Unfall eines Traktors, der zehn Menschen in seiner Schaufel transportiert hat, sind in Kanada drei Kinder ums Leben gekommen. In der Schaufel waren sechs Kindern und vier Erwachsene gesessen, berichteten kanadische Medien. In einem Ort etwa 75 Kilometer südöstlich der Metropole Montreal fielen die Menschen plötzlich aus der Schaufel und wurden angefahren. Dabei kamen drei Kinder ums Leben.