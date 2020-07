Atalanta mit nächstem Schritt Richtung Champions League

Atalanta Bergamo hat gute Chancen, auch in der nächsten Saison wieder in der Fußball-Champions-League zu spielen. Die Bergamasker festigten am Donnerstag mit einem 2:0-Sieg über Napoli in der Serie A Rang vier und liegen vor dem Abendspiel von AS Roma (gegen Udinese) zwölf Punkte vor den Römern.