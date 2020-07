Urteil für Brenton Tarrant im August geplant

Die Strafe für den Moscheen-Attentäter in Neuseeland soll Ende August verkündet werden. Der Gerichtstermin für die Strafmaßverkündung gegen den Rechtsextremisten Brenton Tarrant soll am 24. August beginnen und kann sich über mehrere Tage erstrecken, wie Richter Cameron Mander laut am Freitag veröffentlichten Gerichtsdokumenten festlegte.