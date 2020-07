„Schwindeln, was geht“ bei Onlineprüfungen an Uni Innsbruck

Innsbruck – Ein Student der Naturwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Innsbruck macht kein Hehl aus seinem Vorhaben. Er erzählt im Bus seinen Freunden, dass er „schwindeln wird, was geht“. Zur Onlineprüfung, die bald ansteht, habe er Freunde eingeladen, die „helfen“ sollen. Als Dankeschön gibt es nachher einen Umtrunk, auf Kosten des Hauses sozusagen. Ein anderer Student spricht offen – nur mit Namen will auch er selbstverständlich nicht in der Zeitung genannt werden. „Ich habe super geschwindelt, gemerkt hat es keiner.“