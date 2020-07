Ab Oktober liefert Kia aufgewerteten Picanto aus

Überschaubar bleibt das Motorenprogramm: Drei Benziner treiben den Picanto an, ihr Leistungsspektrum reicht von 67 bis 100 PS. Die zuständigen Ingenieure haben die Triebwerke nach Aussagen des Herstellers modifiziert, denn sie erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM, die ab 1. Jänner 2021 für Neufahrzeuge in Kraft tritt. Den stärksten Motor, den Dreizylinder-Turbo mit 100 PS, bereichert Kia mit einem neuen 350-bar-Hochdruckeinspritzsystem, was zu mehr Effizienz führen soll. Die beiden anderen Aggregate, ein Dreizylinder-Sauger und ein Vierzylinder-Sauger mit 1,2 Litern Hubraum, arbeiten nun mit einem Dual-Port-Einspritzsystem anstelle der bisher verwendeten Multipoint-Einspritzung. Zusätzlich haben die Techniker die Abgasrückführung und die Einlassventilsteuerung laut Kia verbessert. Alle drei Aggregate profitieren von einem neuen integrierten Thermomanagementsystem, das die Kühlleistung je nach Betriebszustand des Motors variieren kann.