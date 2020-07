Lexus ES 300h: Business-Liner mit Hybrid-Herz

Wer sich erst mal in den Fahrersitz des Lexus ES fallen lässt, wird sich auf Anhieb wohlfühlen. Der Innenraum ist luxuriös und modern zugleich. Feinste Materialien und eine Verarbeitung auf höchstem Niveau prägen den Lexus-Innenraum, der den Vergleich mit Premium-Modellen aus Deutschland keinesfalls scheuen muss. Das Cockpit ist sehr übersichtlich gestaltet, und auch der 12,3 Zoll (ca. 31 cm) große Infotainmentbildschirm gefällt mit einer guten Auflösung und schönen Darstellung. Lediglich die für Lexus typische Bedienung mittels Touch-Panel ist immer wieder gewöhnungsbedürftig. Das kann die Konkurrenz doch etwas besser. Platzmangel ist im Lexus ES ein Fremdwort. Selbst in der hinteren Reihe reist man – egal wie lange – äußerst bequem. Beim Kofferraum merkt man, dass der Raum eher den Passagieren zugutekam, denn die 454 Liter Stauraum werden zwar ausreichen, doch sind sie in dieser Klasse eher Durchschnitt.

Beim Antrieb kocht Lexus allerdings reinen Einheitsbrei: Ein 2,5-Liter-Benziner wird immer von einem elektrischen Helfer unterstützt. Zusammen bringen es die beiden auf eine Systemleistung von 218 PS, von denen 178 Pferde auf den Benziner entfallen. Zudem liegt das maximale Drehmoment von 221 Nm bei knapp 3600 Umdrehungen an. Was im ersten Moment nicht so berauschend klingt, reicht in der Praxis vollkommen aus. Den Standardsprint erledigt der japanische Luxus-Liner unter neun Sekunden und bei Zwischensprints spielt der kleine Elektro-Bruder seine Vorteile in Form von zusätzlichen 220 Nm Drehmoment aus. Beim Thema Höchstgeschwindigkeit hinkt der ES allerdings hinterher: Die Tachonadel bleibt nämlich bei der 180-km/h-Marke hängen. Ob das genug ist, muss jeder für sich selbst beantworten.