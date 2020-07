CLA Shooting Brake: Schöner Rücken bereitet Entzücken

Glücklicherweise auch in der ersten Reihe, wo der CLA beweist, dass Premiumqualität, bestes Sitzgefühl und modernste Multimediatechnik bei den allerbesten Herstellern nichts mehr mit der Größe des Fahrzeugs zu tun haben. So sitzt es sich hier so gestreckt wie im großen Mercedes. Das Auge fällt auf Top-Materialien (alles sehr stylisch!) und neueste Technologie. Mit dem riesigen, armaturenbrettüberspannenden Multimediadisplay (mit Navi 10,25 Zoll) hat die A-Klasse ja sogar die Richtung innerhalb der Mercedes-Modellreihen vorgegeben. In Optik und Bedienung erstklassig. Alles ließe sich auch über die Sprachsteuerung des MBUX-Systems („Hey Mercedes!“) bedienen, was mitfahrende Kinder aber oft mehr erheitert als den Fahrzeuglenker. Der erfreut sich an Primärtugenden des Automobils. So fährt sich der CLA überaus wendig und flink.