Verteidigungsministerin Tanner präzisiert ihre Reform-Pläne

Wien –Heftig kritisiert ist Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in den vergangenen Tagen worden – ob der missglückten Kommunikation ihrer Heeresreformvorhaben. Zuerst bei der – von den Oppositionellen geforderten – „Erklärung“ im Nationalrat, nun – bei einer Pressekonferenz mit Generalstabschef Robert Brieger – versucht die ÖVP-Verteidigungsministerin, die Aufgebrachten zu besänftigen. Dass es anfangs so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, sei schade, sagt sie einmal mehr: „Es sollte um Inhalte gehen.“ Einmal mehr sagt sie auch, dass es bei der klassischen Landesverteidigung bleibe: „Selbstverständlich wird das Bundesheer weiterhin alle seine verfassungsmäßigen Aufgaben erfüllen.“ Brieger formuliert es so: „Wer verteidigen kann, kann auch helfen. Wer nur helfen kann, kann nicht verteidigen.“ Das Heer müsse „bestimmte Kernfähigkeiten behalten“.