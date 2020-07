Stanglwirt in Going: Voll bis Herbst, Krise als Chance für Tirol

Going –Seit 1722 gibt es den Stanglwirt in Going. Balthasar Hauser hat ihn mit seiner Familie in den letzten Jahrzehnten zum wohl international bekanntesten Hotel Tirols und auch Promi-Magneten gemacht. Selbst während der Kriege gab es laut Hauser nie einen Schließtag – bis zum von der Regierung verordneten Corona-Stillstand Mitte März. In nur drei Tagen sei man auf null heruntergefahren und dann in drei Tagen bis 29. Mai wieder voll hochgefahren. „Wir hatten keine Erfahrung mit dem Aufsperren, weil wir vorher noch nie zu hatten“, sagt Hauser.