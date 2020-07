ÖVP-Ladungsliste für U-Ausschuss angenommen, Fahrplan offen

Die am Donnerstag im Ibiza-U-Ausschuss von der ÖVP eingebrachte Ladungsliste ist so wie jene von SPÖ und NEOS nicht mehrheitlich bestritten und somit angenommen worden. Rot und Pink hatten ihre gewünschten Auskunftspersonen mitsamt dazugehörigem Fahrplan bereits tags zuvor vorgelegt. Laut Verfahrensordnung muss nun Vorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) über die Reihenfolge entscheiden.

ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl widersprach Krainer bezüglich der Reihenfolge der Ladung der Auskunftspersonen. Parlamentarische Praxis sei nicht „First-Come-First-Serve“, sondern das Einvernehmen zwischen den Fraktionen. Am Beginn sollten nach Meinung Gerstls jene Personen geladen werden, die einstimmig beschlossen wurden.

Die von SPÖ und NEOS, auf deren Verlangen hin der U-Ausschuss überhaupt erst eingesetzt worden ist, eingebrachte Ladungsliste, auf der sich neben Sobotka selbst unter anderem auch der Immobilieninvestor Rene Benko befindet, sieht einen Fahrplan von 9. September (u.a. mit Sobotka und Novomatic-Eigentümer Johann Graf) bis 4. November vor. Danach stehen in diesem Jahr noch weitere fünf Ausschusstage zur Verfügung. An diesen könnten dann die von der ÖVP Gewünschten geladen werden, so Krainer. Das würde der „parlamentarischen Praxis“ entsprechen.