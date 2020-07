X-Wagen: Wiens erste fahrerlose U-Bahn-Garnitur vorgestellt

Mit dem ersten sogenannten X-Wagen haben Siemens und die Wiener Linien nun die erste fahrerlose U-Bahn-Garnitur Wiens vorgestellt. Nach umfangreichen Tests wird das Fahrzeug in rund zwei Jahren im regulären Fahrgastbetrieb mit Fahrer unterwegs sein. Drei Jahre später soll der vollautomatische Betrieb auf der neuen U5 starten, wie bei der Präsentation des Fahrzeugs am Freitag betont wurde.

„Den ersten Wagen in echt anzuschauen, ist etwas ganz, ganz Besonderes“, freute sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). „Ich denke, dass wir hier einen riesigen Schritt in die Zukunft machen“, befand sie und betonte, dass das neue Fahrzeug aus 90 Prozent recycelbarem Material bestehe und zudem in einer Leichtbauweise gefertigt sei. Damit sei es möglich, bis zu 90 Prozent der Bremsenergie zurück ins Netz zu speisen, was den neuen X-Wagen zu einem „Klimaschutzprojekt“ machen würde.