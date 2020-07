Wien plant einheitliche Parkraumbewirtschaftung

Die in den einzelnen Wiener Bezirken unterschiedlichen Regelungen in Sachen Parkraumbewirtschaftung könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Denn die Stadt plant ein neues einheitliches Zonen- und Tarifmodell. Dazu ist ein eigenes Landesgesetz geplant, wie Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und SPÖ-Gemeinderat Gerhard Spitzer am Freitag im Gespräch mit Journalisten berichteten.