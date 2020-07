Radioaktivität in Nordeuropa vermutlich von Kernreaktor

Die Ende Juni in Teilen Nordeuropas gemessene leicht erhöhte Radioaktivität stammt möglicherweise von einem Atomkraftwerk. Dafür verantwortlich könnte ein aktiver Reaktor sein oder ein Reaktor, der gerade gewartet werde, berichtete die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) am Freitag. Sie bekräftigte, dass die Emissionen weder für Umwelt noch für Menschen eine Gefahr darstellten.

Die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass in Teilen Schwedens, Finnlands sowie in Estland, Lettland und dem Nordwesten Russlands über Tage hinweg eine leicht erhöhte Radioaktivität gemessen worden sei.

Ein niederländisches Institut vermutete die Quelle der Radioaktivität im Westen Russlands. Einer anderen Theorie zufolge stammte sie von in Lettland verbranntem Holz, das noch immer durch die Atomkatastrophe in Tschernobyl kontaminiert war. Der russische Atomstromproduzent Rosenergoatom bestritt jedoch einen Vorfall in seinen Anlagen, und eine französische Nichtregierungsorganisation schloss Lettland aufgrund der nachgewiesenen Isotope als Quelle der Radioaktivität aus.