Später Ramos-Elfer bringt Real 1:0 gegen Getafe

Real Madrid nimmt dank eines späten Elfertores von Sergio Ramos weiter Kurs in Richtung 34. spanischem Fußball-Meistertitel. Der Verteidiger erzielte am Donnerstag bei Reals 1:0 gegen Getafe in der 79. Minute das entscheidende Tor per Elfer. Dank dem sechsten Sieg in Folge seit dem Liga-Neustart baute Real den Vorsprung auf Verfolger Barcelona fünf Runden vor Schluss auf vier Punkte aus.