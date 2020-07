Zadic spricht mit EU-Amtskollegen zu „Hass im Netz“

Am Montag wollen die Justizminister der EU-Länder - darunter Bundesministerin Alma Zadic (Grüne) - in einer informellen Videokonferenz die Problemfelder Falschinformation und Hassrede ansprechen. Für Österreich ist das Thema „Hass im Netz“ von besonderem Interesse, da derzeit Gesetzesvorhaben diesbezüglich ausgearbeitet werden, teilte das Justizministerium der APA am Freitag mit.