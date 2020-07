Oberösterreichische Freikirchen setzen Gottesdienste aus

Die freikirchlichen Gemeinden setzen in Oberösterreich in den nächsten zwei Wochen die Feier von Gottesdiensten aus. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des Rates der Freikirchen in Österreich am Freitag, berichtet die Kathpress. Hintergrund ist, dass sich ein Coronaviruscluster mit über 100 Infizierten über eine Gemeinde in Linz gebildet hat.