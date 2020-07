Italien entsandte Ärzteteam an Bord der „Ocean Viking“

Die italienischen Behörden haben ein medizinisches Team an Bord des Rettungsschiffes „Ocean Viking“ mit 180 Migranten geschickt. „Bisher wurde keine weitere Hilfe angeboten. Die Spannung an Deck steigt wieder“, twitterte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee am Samstag.

Die Crew der „Ocean Viking“, die seit Tagen mit 180 Flüchtlingen an Bord im Mittelmeer unterwegs ist, hatte am Freitag den Notstand ausgerufen. Die Situation auf dem Schiff habe sich derart zugespitzt, dass die Sicherheit der Geretteten und der Besatzung nicht mehr gewährleistet werden könne, teilte SOS Mediterranee mit.

Die Behörden in Italien und Malta hätten in den vergangenen Tagen alle Anfragen nach einem Anlegen in einem ihrer Mittelmeerhäfen abgelehnt. 44 Menschen hätten die Absicht geäußert, sich selbst und anderen Schaden zuzufügen, so die NGO.