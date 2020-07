Syrien: Schwere Gefechte mit dutzenden Toten in Provinz Homs

Bei schweren Gefechten in der syrischen Provinz Homs sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 40 Menschen getötet worden. Bei den Toten handle es sich um 18 regierungstreue Kämpfer sowie 26 Anhänger der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit.