Straka fiel auf US-PGA-Tour in Detroit auf 30. Platz zurück

Golfprofi Sepp Straka hat sich am Samstag beim Turnier der US-PGA-Tour in Detroit (7,5 Mio. Dollar) mit einer Par-Runde (72 Schläge) begnügen müssen und rutschte vom 9. auf den 30. Rang ab. Auf Rang zwei fehlen dem 27-Jährigen sechs Schläge. Matthew Wolf (USA) führt das Feld mit drei Schlägen Vorsprung an.