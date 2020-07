Wie aus Gendarmerie und Polizei eine Einheit wurde

Bereiche: Die Polizei war nur in den großen Städten (in Tirol nur in Innsbruck) angesiedelt und hatte Behördenstatus, konnte also auch Strafen verhängen. Die Gendarmerie war ein reiner Wachkörper im ländlichen Raum. Die Zuständigkeitsbereiche und Kommandostrukturen waren streng getrennt.