Zweijährige in Salzburg bei Rauferei auf der Straße verletzt

Eine Zweijährige ist am Samstagabend bei einer handfesten Auseinandersetzung unter fünf Männern in Salzburg verletzt worden. Das Quintett war auf offener Straße wegen einer Rechnung in Streit geraten. Bei dem Handgemenge wurde das Kind im Gesicht und den Armen verletzt. Drei der Streithähne erlitten ebenfalls Blessuren an Kopf und Armen. Die Verletzten wurden im Uniklinikum Salzburg versorgt.