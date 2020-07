Altbauer bei Traktorunfall in Kärnten getötet

In Kärnten sind am Sonntag ein Altbauer (83) getötet und ein 69-jähriger Landwirt schwer verletzt worden. Der betagte Mann war laut Landespolizeidirektion mit der Zugmaschine in Rennweg am Katschberg über eine Geländekante geraten und abgestürzt. Der Bauer in Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) wurde von seinem Fahrzeug überrollt. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.