Ideen für die Wirtschaft: SPÖ hofft, mit „Kraftpaket“ auch sich zu kräftigen

Die Arbeitnehmer würden sich „nicht mit billigem Applaus abspeisen lassen“, sagt sie. Und einmal mehr fordert die Rote auch, das Arbeitslosengeld zu erhöhen – von 55 auf 70 Prozent der „Nettoersatzrate“, einmalig 450 Euro – und diese erst im Herbst – reichten nicht. „Das wichtigste wirtschaftspolitische Ziel muss Vollbeschäftigung sein.“ 350.000 Arbeitsplätze wolle die SPÖ schaffen. „Diese Jobs fallen nicht vom Himmel. Man muss dafür Geld in die Hand nehmen.“ Das „größte Investitionspaket in der Geschichte der Zweiten Republik“ müsse her – mit „Investitionen in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, in thermische Sanierung, in Städte und Gemeinden, in den sozialen Wohnbau, in die Jugend“. 40 Milliarden Euro sollten das binnen der nächsten vier Jahre sein.