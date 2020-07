Neuer Speicherteich geplant: Mehr Wasser für die Pisten in Brixen

Brixen i. Th. – Mit der Ruhe am Berg wird es in Brixen auch heuer nichts. Nach dem im Vorjahr die neue Zinsbergbahn gebaut wurde, legen die Brixner heuer mit einem zweiten Speichersee nach. Die Bauarbeiten für den neuen See mit 160.000 m³ haben bereits begonnen. Angelegt wird der Wasserspeicher im Bereich Brantlalm, etwas oberhalb von Hochbrixen.

Neben dem See wird auch die Beschneiungsanlage verbessert. „Wir sind auf der Südseite, also auf der Sonnenseite, da muss die Anlage perfekt funktionieren“, betont Köck.

Der Standort für den See wurde nicht ohne Grund ausgewählt. Es hätte auch noch Alternativ-Standorte gegeben, aber man wolle den neuen See auch als Attraktion für den Sommer nutzen. Hier gibt es allerdings noch keine genauen Pläne. „Es könnte sein, dass wir das Angebot für Kinder beim Filzalmsee belassen und an dem neuen See eher etwas Ruhigeres machen. Aber das steht noch nicht fest“, erklärt der Bergbahn-Vorstand.