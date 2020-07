Adventurepark Fulpmes steht zum Verkauf

Fulpmes – Ein unscheinbares Waldgrundstück am Ortsrand von Fulpmes verwandelte Ralph Dittmar im Jahr 2007 in einen Erlebnispark mit Hochseilgarten und Gastronomiebetrieb. Mit dem Werbeslogan „erster Adventurepark Tirols“ zog Dittmar zahlreiche Gäste an und baute sein Angebot über die Jahre aus. „Der Adventurepark ist mein Baby, da steckt mein Herzblut drinnen“, betont Dittmar. Aber: „Mir ist es einfach nach 15 Jahren zu viel geworden. Ich möchte auch wieder mal ein freies Wochenende mit Familie und Freunden verbringen“, erklärt Dittmar. Die gesamte Infrastruktur inklusive Gastronomiebetrieb steht deshalb zum Verkauf. Rund eine halbe Million Euro sind dafür zu berappen. Der Adventurepark bleibt bis auf Weiteres geöffnet, versichert der Betreiber.