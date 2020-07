Hike&Bike-Touren: Neue Trends in den Bergen testen

Mayrhofen – Ausgetretene Pfade verlassen und neue Trends berücksichtigen. Das will der Tourismusverband Mayrhofen-Hippach gemeinsam mit dem Tiroler Bergsportführerverband/Sektion Zillertal. Ein innovatives Sommerprogramm wurde erstellt, das Themen wie Hike&Bike, Hike&Yoga, Tipps zum richtigen Umgang mit Ausrüstung oder das korrekte Verhalten am Berg umfasst.

Für den neuen Trend Bike&Hike bieten sich die langgezogenen Seitentäler rund um Mayrhofen an. Mit Hilfe von (E-)Bikes kann ein Großteil der Strecke zeitlich abgekürzt werden, dadurch wird der Fußmarsch erheblich leichter und Wanderer erreichen Hütten und Gipfel, die sonst nicht an einem Tag machbar wären. „Wir möchten sehen, ob wir das Thema Hike&Bike als Standardangebot etablieren können. Unser Bergsportprogramm bietet sich an, die richtigen Erkenntnisse für eine zukünftige Ausweitung des Angebotes zu gewinnen“, so Bernhard Neumann, Obmann des Bergsportführerverbandes der Sektion Zillertal. Eine leichte Bergwanderung inkl. Yoga-Einheit auf der Maxhütte kann ebenfalls gebucht werden.