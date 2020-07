EU-Innenminister diskutieren Seenotrettung im Mittelmeer

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) forderte gegenüber der jüngsten Ausgabe der „Welt am Sonntag“ von mehr EU-Staaten, sich an der Aufnahme von aus dem Mittelmeer geretteten Migranten zu beteiligen. Bisher seien es nur fünf bis sechs Staaten. „So kann es aber nicht bleiben“, sagte Seehofer. Die Reform der europäischen Migrations- und Asylpolitik kommt seit Jahren kaum voran.

Das zweite Thema auf der Agenda der Innenminister ist die Europäische Polizeipartnerschaft. Bei der Schaffung des Rechtsrahmens dafür seien in den vergangenen Jahren große Fortschritte erzielt worden, teilte deutsche Ratsvorsitz mit. Jedoch werden die bestehenden Potenziale in der Praxis noch nicht vollständig genutzt. Am Dienstag soll es daher in einer Diskussion um den Abbau von Hemmnissen und eine effektivere Umsetzung gehen.