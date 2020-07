Münster – Zwischen den vielen Dienstreisen geht Peter Pessl zuhause in Dornbirn ins Fitnessstudio, mindestens 100-mal im Jahr. Er besteigt einen 5600 Meter hohen Berg in Ladakh und den Großglockner. Der 63-Jährige ist trainiert und gesund. Dann kommt Corona – und Pessl schrammt gerade noch so an einer Lungentransplantation vorbei.