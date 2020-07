Aufmerksamkeit um jeden Preis: TikTok in der Kritik

Was für so manchen wie völlige Zeitverschwendung klingt, begeistert weltweit rund 800 Millionen Menschen. Vor allem jüngere Personen. „TikTok bringt alles mit, was Jugendlichen wichtig ist. Man kann sich digital präsentieren, z. B. durch Musikvideos. Jeder kann sich so wie ein Star fühlen. Die Challenges sind Herausforderungen“, erklärt der Projektleiter von Saferinternet.at Matthias Jax.

Was eigentlich harmlos klingt, ist einer der vielen Kritikpunkte an dem sozialen Netzwerk. Denn so geraten freizügige Videos junger Nutzer auch in falsche Hände. „Popstars ziehen sich bei Auftritten oft möglichst wenig an. Die Kinder sehen das und eifern dementsprechend nach. Es ist wichtig, dass die Kinder aufgeklärt werden. Die Inhalte, die einmal oben sind, bleiben für immer oben. Zudem können Screenshots oder sogar Videos davon gemacht werden“, warnt der Experte.