Bruch der Corona-Regeln: Verfahren gegen Kapfenberger SV

Der Kapfenberger SV wird verdächtigt, gegen die Corona-Regeln verstoßen zu haben. Die Fußball-Bundesliga leitete am Montag ein Verfahren gegen den Zweitligisten ein. Es besteht der Verdacht, dass Kapfenberg das Präventionskonzept in der vergangenen Woche nicht gänzlich eingehalten hat. Bei den Obersteirern wurden seit Freitag drei Spieler positiv auf Covid-19 getestet.

Das bereits zuvor zweimal verschobene Ligaspiel gegen Wacker Innsbruck - es wäre für Dienstagabend angesetzt gewesen - wurde auf Antrag der beiden Clubs erneut verschoben. Es soll nun am 14. Juli (18.30 Uhr) über die Bühne gehen. Die Kapfenberger befinden sich seit vergangenem Freitag in Quarantäne.

Die Liga hielt in einer Aussendung fest, dass beim zuständigen Senat 1 (Strafsenat) ein Verfahren wegen „Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung“ eingeleitet wurde. Die Clubs haben sich im Präventionskonzept freiwillig verpflichtet, wöchentliche PCR-Tests bei allen Vertretern der „Roten Gruppe“, sprich in erster Linie Spielern und Betreuern, durchzuführen. Dies soll in Kapfenberg in der vergangenen Woche einmalig nicht bei allen Personen passiert sein.