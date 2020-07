Tiroler Versicherung baut neue Zentrale in Innsbruck

Innsbruck –Rund um ihr 200-Jahr-Firmenjubiläum plant die Tiroler Versicherung den Neubau ihrer Firmenzentrale in der Innsbrucker Innenstadt. Ein entsprechender Architektenwettbewerb wurde bereits Ende Februar gestartet. Der derzeitige Firmensitz, der sich über insgesamt drei Gebäude erstreckt, wird abgerissen, und auf der Grundfläche von 1823 Quadratmetern wird ein neues Gebäude mit 6 Geschoßen plus Tiefgarage errichtet. Die Bruttogeschoßfläche soll von derzeit rund 6000 Quadratmeter auf rund 7500 Quadratmeter ausgeweitet werden – auch die Innenhof-Fläche soll dabei besser genutzt werden.

„Haupttriebfeder für den Neubau sind das Alter und die Substanz des Gebäudes, erklärt Vorstand Franz Mair. Trotz diverser kleinerer Anpassungen in den vergangenen Jahren sei man jetzt an eine Grenze gestoßen. Der Personalstand stieg, das Haus sei nun kaum mehr in Büroflächen zu adaptieren. Mit der Stadt sei man bereits seit 2015 in Verhandlungen. Mindestens 25 Millionen Euro sollen nun in den Neubau fließen. Aufgrund des Corona-Lockdowns habe sich das Projekt um etwa zwei Monate verzögert, erklärt Mair. Frühester Baustart sei Ende 2021.