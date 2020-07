Mutige Experimente auf alten Feldern: Wurzeln erobern das Rinderfeld

Kerzengerade zieht es die weiß-gelblichen Blütenbüschel Richtung Sonne. Doch die blühende Pracht ist im Grunde das Nebenprodukt der 40.000 Engelwurz- und Meisterwurzpflanzen, die in Oberellbögen zum ersten Mal in Tirol kultiviert werden. Die geballte Kraft der alten Heilpflanzen steckt nämlich in den Knollen der Wurzeln, die pro Pflanze bis zu einem Kilo wiegen können.