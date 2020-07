Sperrstunde für „oben ohne“ in Kärnten: Maskenpflicht in Tirol noch kein Thema

Klagenfurt, Innsbruck – Dichtes Gedränge, kaum Masken und erst recht keine Spur von Abständen in der Dimension eines Babyelefanten. Die Politik in Kärnten hat nun auf die Szenen rund um das feiernde Partyvolk in Velden am Wörthersee reagiert und mit Freitag die Maskenpflicht für den öffentlichen Raum im Bereich touristischer Hotspots wieder eingeführt. Sie wird in den Abend- und Nachtstunden von 21 bis 2 Uhr gelten. Mund-Nasen-Schutz muss demnach in Velden und an anderen Orten auf der Straße und vor den Lokalen getragen werden. In den Lokalen und den Schanigärten gilt die Maskenpflicht nicht. Kontrolliert werden soll die Einhaltung der Regeln von der Polizei. Sie soll Gäste und Passanten auf die Maskenpflicht aufmerksam machen.

📽 Video | Abendliche Maskenpflicht in Hotspots:

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Die Definition der Hotspots, an denen die Maskenpflicht gelten soll, obliegt den Bezirkshauptmannschaften. Fix ist, dass diese in Velden gelten wird, über den Faaker See sei noch nicht entschieden. Auch in anderen Bezirken standen definitive Entscheidungen zunächst noch aus. Von der Landespolitik wurden Wörthersee, Faaker See und Klopeiner See genannt.

Kärntens Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) erklärte gestern, man wolle sich die Marke „Sicherer Süden“ nicht kaputtmachen lassen. „Velden soll nicht zum Sommer-Ischgl werden“, so Schuschnig. Zuletzt habe es Berichte über Menschenansammlungen ohne Abstand und Klagen von Wirten gegeben. Die abendliche Maskenpflicht sei eine präventive Maßnahme, um Infektionen zu verhindern. Man habe gehofft, dass die Eigenverantwortung greife, musste jedoch feststellen, dass eindringliche Appelle nicht ausreichten, um Menschenansammlungen zu verhindern, in denen weder auf Abstands- noch Hygieneregeln geachtet werde, so der Landesrat. Wirte und Mitarbeiter seien zuletzt verbal und sogar körperlich von Gästen attackiert worden, wenn sie auf die Einhaltung der Regeln pochten.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

© Getty Images/iStockphoto

Von einer regionalen Verordnung der Maskenpflicht scheint man hingegen in Tirol noch weit entfernt zu sein – trotz zuletzt leicht steigender Infektionszahlen. „Wenn die Zahlen hier so bleiben und kein Herd entsteht, dann wird das auch nicht notwendig sein“, meint Josef Hackl, Obmann der Sparte Tourismus in der Tiroler Wirtschaftskammer. Sollte sich an dieser Lage etwas ändern, dann müsse man die Situation aber natürlich neu beurteilen.

Vorerst keinen Bedarf für eine regionale Maskenpflicht in Tirol sieht auch Seefelds Bürgermeister Werner Frießer: „Der Sommertourismus bei uns ist nicht mit dem rund um die Kärntner Seen vergleichbar.“ In Tirol werde man sich dann in der Wintersaison in den klassischen Après-Ski-Gemeinden – zu denen Frießer Seefeld nicht zählt – diese Frage stellen müssen. Grundsätzlich stehe er dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aber positiv gegenüber, weil dadurch die Menschen laufend an das Virus erinnert würden. So habe beispielsweise ein Seefelder Hotelier entschieden, dass die Angestellten seiner Häuser vorerst weiterhin Masken tragen sollen. (APA, np)