Mutters, Innsbruck — Die kleine Rosalie aus Mutters ist erst im Mai drei Jahre alt geworden. Doch was andere Dreijährige in ihrem Alter erleben — Spielen, Klettern, Plappern und die Vorfreude auf den Kindergarten —, wird die Tochter von Martina und Anton Pfeiffer ihr Leben lang nicht so erfahren können wie ihre Altersgenossen.