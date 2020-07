„Abstoßend, widerwärtig“: Ruf nach Rücktritt von Schnedlitz

Wien – „Ein Unkrautbekämpfungsmittel, das das Problem bei der Wurzel – nämlich der ungezügelten Zuwanderung – packt, ist nötig.“ Das hat FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz im Interview mit der Tiroler Tageszeitung konstatiert – bezogen auf die Angriffe türkisch-nationalistischer Gruppen auf linke, prokurdische Aktivisten in Wien-Favoriten.

Eva Blimlinger, Historikerin und Kultursprecherin der Grünen, urteilt: „Diese Aussagen sind menschenverachtend und stehen in der Tradition einer nationalsozialistischen Rhetorik und Politik, die auf das Schärfste zurückzuweisen ist.“ Diese Rhetorik und Politik „haben zur Massenvernichtung geführt. Selbstverständlich haben Personen wie Schnedlitz bei solchen Äußerungen sofort zurückzutreten.“

NEOS-Generalsekretär Nick Donig sagt: „Der brutale Kampf um das rechtsnationalistische Wählerpotenzial zwischen ÖVP und FPÖ führt zu einem neuen Tiefpunkt in der politischen Sprache.“ Diese „menschenverachtende Sprache von ‚Unkraut‘ und ‚Vernichtung‘ hat in unserer Gesellschaft und in der Politik nichts verloren.“