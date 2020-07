Raneburger-Ausstellung in Hall: Gezielte Ruhestörungen

Hall in Tirol –Der Turm ist ein Symbol der Macht, diese Funktion hebt Peter Raneburger für den Münzerturm in Hall aktuell hervor. Im Rahmen einer Einzelschau in der dort befindlichen zeitgenössischen Galerie „Im Vektor“ verhandelt der Osttiroler diese Funktion in unterschiedlichen Schärfen. Drängend, auch aufdringlich verhandelt er in seiner Malerei und seinen Fotoserien Grundsätzliches.