Nach Protesten doch keine Ausgangssperre in Belgrad

In Serbien kommt es nun doch nicht zu den von Präsident Aleksandar Vucic angekündigten Ausgangssperren. Stattdessen soll ein Krisenstab über andere Restriktionsmaßnahmen entscheiden, um die Corona-Epidemie einzudämmen, sagte Vucic. Am Dienstagabend war es in Belgrad zu massiven Ausschreitungen gegen die geplanten Ausgangssperre gekommen.