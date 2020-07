Zwei Verdächtige nach Überfall auf Pensionisten festgenommen

Ein Mann und eine Frau, die am Samstagabend einen Pensionisten in seinem Wohnhaus im Burgenland überfallen und schwer verletzt haben sollen, sind festgenommen worden. Gegen die beiden Ungarn wird wegen schweren Raubes ermittelt. Untersuchungshaft wurde beantragt, teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch gegenüber der APA mit.