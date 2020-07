Marsch für attackierten Busfahrer in Frankreich

In Bayonne im Südwesten Frankreichs haben rund 6.000 Menschen an einem Marsch für einen bei einem Angriff lebensgefährlich verletzten Busfahrer teilgenommen. In Paris, Straßburg, Bordeaux und weiteren Städten stoppten Busse um 19.30 Uhr für eine Schweigeminute. Der Busfahrer hatte mehreren Menschen ohne Schutzmaske das Einsteigen verwehrt und war daraufhin attackiert worden.

Der Angriff auf den 59 Jahre alten Busfahrer hatte in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Berichten zufolge hatte der Fahrer am Sonntag im nahe der Grenze zu Spanien gelegenen Bayonne mehreren Menschen an einer Haltestelle zurückgewiesen. Sie wollten demnach trotz Maskenpflicht ohne Schutzmasken und gültige Fahrscheine in den Bus einsteigen. Die Zurückgewiesenen griffen den Busfahrer an, er wurde heftig auf den Kopf geschlagen. Er sei hirntot, aber sein Herz schlage noch, sagte seine Frau.