Achenseebahn: 100.000 Euro stehen am Abstellgleis

Jenbach – Dass für den Fortbestand der Achenseebahn mindestens zehn Millionen Euro in die Infrastruktur investiert werden müssen, ist unstrittig. Das Land gewährleistet derzeit nur den Teilbetrieb mit monatlich 50.000 Euro, damit die Konzession nicht verlorengeht. Erst nach Abschluss des Konkursverfahrens wird eine Entscheidung getroffen. Die Politik denkt dabei an eine Auffanggesellschaft. Nachdem das Land in der Vorwoche die Stopptaste gedrückt und die ursprünglich zugesagten 3,4 Mio. Euro „eingefroren“ hat, werden immer mehr Einzelheiten über die inneren Verhältnisse in der Achenseebahn-Aktien­gesellschaft bekannt. Zum Teil gab es massive finanzielle Belastungen. Und viele Fragezeichen stehen auch hinter manchen Entscheidungen im Aufsichtsrat oder im Vorstand.