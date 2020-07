Chefkuratorin Helena Pereña: „Gewollt zu sein, fühlt sich gut an“

Innsbruck – Helena Pereña, seit 2013 Chefkuratorin der Tiroler Landesmuseen, verlässt diese Richtung München. Am ersten Oktober wird die 39-jährige Kunsthistorikerin in der renommierten Villa Stuck ihr Amt als für das Ausstellungsprogramm zuständige Kuratorin antreten.

Im Gegensatz zu Innsbruck fühle sie sich in München „sehr gewollt“, als Person wie als Wissenschafterin und Ausstellungsmacherin, und das „fühlt sich sehr gut an“, sagt die gebürtige Madrilenin, die in München studiert und 2009 mit ihrer Dissertation zum Thema „Egon Schiele: Wahrnehmung, Identität und Weltbild“ promoviert hat.

Trotz allem seien es tolle Jahre am Landesmuseum gewesen, sagt Pereña, die in den letzten Jahren einige attraktive Angebote von anderen Häusern abgelehnt hat. Die Umsetzung zahlreicher spannender Projekte habe Spaß gemacht, sie habe viel gelernt, durch die personellen Veränderungen in letzter Zeit stimme allerdings Wesentliches nicht mehr mit ihrem Profil als Chefkuratorin überein. Fehle es ihr doch zunehmend an notwendigem Gestaltungsspielraum, was die Umsetzung so mancher Ideen, die sie gerne noch umgesetzt hätte, verhindert habe.