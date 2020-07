Bildhauer wieder im Gasthof Sonne in Tarrenz aktiv

Mit Bernhard Witsch aus Telfs und Christian Moschen aus Grins sind die zwei Metallbildhauer benannt. Holzskulpturen schaffen hingegen Sandra Brugger und Manfred Hellweger aus Pettneu, Werner Pirker aus dem Kärntner Drautal und Gabriel Rauchegger aus Abfaltersbach in Osttirol. Alle sechs Akteure zeigen sich vom Ambiente inspiriert und fiebern bereits der großen Vernissage am Sonntag, 12. Juli, ab 11 Uhr im Gastgarten entgegen. Unterstützt wird das Forum durch die Gemeinde, den Tourismusverband sowie das Land Tirol. Am Ende finden sich die heuer entstandenen Werke am Skulpturenweg Salvesen wieder und werden dort auch zwei Jahre verbleiben. (top)