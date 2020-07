Innsbrucker Verschönerungsverein: Schöne Stadt als oberstes Ziel

Größtes Jahresprojekt ist heuer die lang geplante Sanierung der markanten „Geographensäule“ – mit Thermometer, Barometer und Sonnenuhr – im Waltherpark. Der IVV fungiert hier als Auftraggeber, die Finanzierung erfolgt vor allem durch den Tourismusverband, unter Beteiligung der Stadt. Saniert werden z. B. auch ein Kreuz in der Jahnstraße oder die Erinnerungstafel für Hans Seberiny, einen früheren Obmann des IVV, in der Sillschlucht. Unter dessen Ägide wurde einst die Verlängerung des Sillschluchtweges bis Gärberbach umgesetzt.

Neben größeren Projekten – so wurden am Kreuzweg nach Heiligwasser inzwischen alle Bilder restauriert – nimmt sich der IVV auch kleiner, oft übersehener Kulturdenkmäler an: Ein Beispiel sind zwei Denksteine aus dem 16. Jahrhundert am Roßsprung in Pradl, die im Auftrag des Vereins entmoost und fachmännisch gesäubert wurden. Sie erinnern an die Legende, wonach im 15. Jahrhundert ein Edelknabe mit einem „gewaltig springenden Pferd“ rund zwölf Meter weit über einen Wassergraben gesetzt sei.