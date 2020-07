"Umweltbaustelle" im Debanttal: Zum Schuften von der Stadt auf die Alm

Begeistert ist auch Teilnehmerin Anna-Lena Neunteufel, die so wie ihre Kolleginnen Paulina und Ivana an der Boku in Wien studiert. Der 19-jährige Maturant Till kommt aus Thüringen, Ingenieur Fabian aus Oberösterreich. „Man hat nicht oft Gelegenheit, an so einen schönen Ort zu kommen“, nennt Neunteufel ihre Motivation, an der Umweltbaustelle teilzunehmen. Die jungen Leute sind in einer Almhütte auf knapp 1900 Metern Seehöhe untergebracht, ohne fließendes Wasser und meist auch ohne Handyempfang. „Hier kann man allem Stress entfliehen“, meint Neunteufel.