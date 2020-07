Thaurer Schlossbichl hält weitere Rätsel bereit: Gebäude freigelegt

Thaur – Ob Stein-, Bronze- oder Eisenzeit, Spätantike oder Mittelalter: Das Thaurer Gemeindegebiet ist ein historisch extrem reichhaltiger Boden – praktisch überall, wo der örtliche Geschichtsverein Chronos zu graben beginnt, taucht etwas Spannendes auf. So auch jetzt wieder am Schlossbichl.

Schon vor zwei Jahren wollte es Vereinsobmann Joe Bertsch genauer wissen: Auf der Wiese zwischen der Thaurer Ruine und dem Romediwirt, wo im Frühjahr und Herbst die Schafe weiden, hatten sich ungewöhnliche Geländestrukturen abgezeichnet. Also wurde dieser Bereich gemeinsam mit Gerald Grabherr vom Institut für Archäologien an der Uni Innsbruck mittels Bodenradar untersucht. Und wirklich: Das Radarbild zeigte auf der „Verdachtsfläche“ deutlich eine massive Mauerecke.

Im Sommer 2019 wurden dann, wie berichtet, genau an dieser Stelle die Reste einer Badstube aus der Zeit Kaiser Maximilians freigelegt. Doch da unter deren Fundamentmauern auch Scherben und Knochen zum Vorschein gekommen waren, gingen die Grabungen heuer im Juni direkt daneben weiter.

Schicht für Schicht legte das Team um die Thaurer Archäologin Tamara Senfter frei – bis sich das markante Eck eines Gebäudes zeigte, dessen stolze Umrisse einst ca. 14,5 x 8 Meter betragen haben – und das mit der historischen Badstube nichts zu tun hat. Diese Woche gingen die Grabungen weiter.

„Ich habe schon erwartet, dass hier noch was drunter liegt“, freut sich Bertsch, „aber damit haben wir nicht gerechnet.“ Mit einer Mauerstärke von 120 Zentimetern sei das Gebäude „sicher ein herrschaftlicher Ansitz mit Wehrcharakter“ gewesen, meint Senfter. Das Bauwerk sei zumindest zweistöckig gewesen, was die vielen Brocken an Estrichmörtel im Versturz belegen würden. Interessant sei auch das weitere Fundgut: eine Silbermünze, ein Schlüssel und hochmittelalterliche Keramik.

Die Frage nach dem Alter der wuchtigen Anlage ist indes noch nicht vollständig geklärt: Das Mauerwerk sei von den Fachleuten, die sich vor Ort ein Bild machten, übereinstimmend auf das frühe 13. Jahrhundert datiert worden, auch die Keramik und die Münze aus der Zeit um 1220 würden dazu passen, erklärt Bertsch. Ganz schlüssig erscheine ihm persönlich der Gesamtbefund aber noch nicht: „Da sind wir bereits mitten in der Zeit, als etwas weiter oben am Hügel die Burg errichtet wurde. Warum dann gleichzeitig oder etwas später dieser Wehrbau so knapp außerhalb der Ringmauer?“ Zudem scheine es, als wäre der mächtige Bau bereits frühzeitig wieder abgerissen worden.