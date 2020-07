Generationswechsel bei den Grünen im Bezirk Kitzbühel

St. Johann i. T. – Einen Generationenwechsel haben die Grünen auf ihrer Bezirksversammlung in St. Johann vollzogen: Auf Helmut Deutinger, der Gründungsmitglied der Kitzbüheler Grünen im Jahr 1989 war und die vergangenen zehn Jahre als Stimme der Grünen im Bezirk fungierte, folgt der 20-jährige Matthias Schroll aus Westendorf. Ein Wechsel, der im besten Einvernehmen stattfindet, wie Deutinger betont: „Es ist toll zu sehen, mit welcher Begeisterung Matthias Schroll politisch aktiv ist.“

Matthias Schroll bezeichnet sich selbst als „verbindenden Charakter“, der „sich in der Natur daheim fühlt“ und sich schon immer gerne „für Menschen eingesetzt hat“. Das habe sich im Zivildienst, den er nach dem erfolgreichen Abschluss der HAK in Kitzbühel im Altersheim in Hopfgarten absolviert hat, noch verstärkt.